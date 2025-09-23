«Пренебрежение со стороны Трампа»: названа причина задержки Макрона в США

Лидер Штатов всячески демонстрирует французскому коллеге, что тот — «младший брат».
Фото: www.globallookpress.com/L.Urman
Макрона могли задержать в США по распоряжению властей
Задержка полицией президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке могла быть инициирована американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил политолог Константин Блохин в беседе с Lenta.ru.
«Тут два варианта только. Первый вариант: либо это пренебрежение со стороны Трампа и специально это было инициировано. Он всячески пытается показать, что Макрон — младший брат, к которому особо не прислушиваются», — допустил Блохин. При этом политолог не исключил и версию о случайном характере инцидента без злого умысла.
Макрон столкнулся с неожиданной задержкой в Нью-Йорке 22 сентября: движение оказалось перекрыто из-за проезда кортежа Трампа. Об этом сообщил телеканал BMFTV.
«Президент Франции был заблокирован американской полицией после своего выступления в штаб-квартире ООН из-за кортежа Дональда Трампа, проезжавшего через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября», — говорится в публикации.
Чтобы разобраться в ситуации, Макрон набрал Трампа по телефону.
«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас все перекрыто», — отметил французский лидер.
Несколько минут спустя улицу открыли, но лишь для пешеходов. В итоге президенту Франции пришлось продолжить разговор уже на ходу, направляясь к зданию посольства.
