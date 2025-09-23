Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Дарья Орлова
43 0

Он должен был выступить в Кургане в спектакле «Женихи».

Почему госпитализировали Панкратова-Черного

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Кургане перед выходом на сцену в спектакле «Женихи». Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с концертно-театральной сферой.

«Актер Александр Панкратов-Черный госпитализирован. Сегодня он должен был сыграть в Кургане в спектакле „Женихи“, планируется замена», — сказано в сообщении.

Информация о госпитализации артиста получила подтверждение в Курганской областной филармонии. Организаторы объявили, что главную роль в спектакле возьмет на себя Заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

Постановка «Женихи» запланирована на 23 сентября и пройдет в большом зале Курганской областной филармонии. Организаторы отметили, что изменения в составе актеров связаны с состоянием здоровья Панкратова-Черного и произошли по независящим от них обстоятельствам.

«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле „Женихи“, не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. Вместо него главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе», — пояснили в филармонии. Организаторы добавили, что перемены не повлияют на качество спектакля и пожелали актеру скорейшего восстановления.

В Курганской филармонии отметили, что спектакль пройдет в стандартном двухчасовом формате. Все приобретенные ранее билеты сохраняют свою силу. Организаторы извинились за доставленные неудобства и выразили благодарность зрителям за понимание и поддержку.

