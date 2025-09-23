Писательница Татьяна Горичева скончалась в возрасте 77 лет

Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Автор и общественный деятель посвятила последние годы жизни защите животных.

Умерла писательница Татьяна Горичева

Фото: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

Советская и российская писательница, философ и защитница прав животных Татьяна Горичева умерла в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Об этом 23 сентября сообщил литературовед и японист Александр Чанцев.

«Умерла Татьяна Михайловна Горичева. Мы виделись в последний раз меньше месяца назад, когда она уже была в больнице», — написал он на своей странице в Facebook*.

Горичева родилась в Ленинграде и начинала карьеру как технический переводчик, но впоследствии стала одним из заметных религиозных мыслителей.

В 1970-е годы ее квартира превратилась в центр неофициальной культуры: здесь выпускался самиздатский журнал «37» и проходили религиозные семинары. Позднее она участвовала в создании первого независимого женского журнала «Женщина и Россия».

После эмиграции в 1980-х Горичева читала лекции в зарубежных университетах и основала в Париже издательство. В 1988 году она вернулась в Россию, где посвятила себя защите животных, возглавляла профильное общество и публиковала работы на эту тему.

