«Предупредительный выстрел»: что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19

Диана Кулманакова
Смертность от него достигает очень высоких показателей.

Самые опасные вирусы в мире для человека

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Mirror: хенипавирус может быть опаснее COVID-19

Пандемия COVID-19 может оказаться лишь «предупредительным выстрелом» перед новой, более смертоносной угрозой. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на документальный фильм BBC «Болезнь X: в поисках следующей пандемии».

В фильме показано, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежедневно отслеживает вспышки заболеваний по всему миру, включая вирусы с уровнем смертности до 75%.

«Эбола, Марбург, грипп, все коронавирусы, но, пожалуй, самое важное — это болезнь X», — пояснила представитель ВОЗ доктор Маргарет Харрис.

Термин «болезнь Х» обозначает патоген, способный вызвать глобальную катастрофу. Как отмечают эксперты ВОЗ, термин подразумевает вирус, который может возникнуть где угодно и привести к массовой гибели людей.

Особую тревогу, по словам специалистов, вызывает хенипавирус, который в 1990-х годах уничтожил деревню в Малайзии, перейдя от свиней к людям. Смертность от него колеблется от 40% до 70%. Он может начинаться с симптомов гриппа, а затем развиться в острый энцефалит. Новые исследования выявили элементы данного вируса у австралийских летучих мышей, что повышает риск воздушно-капельной передачи.

Птичий грипп H5N1, найденный у коров и работников ферм в Техасе, также приблизился к пандемическому порогу. Есть опасения, что миллионы галлонов сырого молока, которое продавалось для употребления в пищу, были заражены вирусом.

«В худшем случае, пандемия H5N1 перерастет в нечто крайне смертоносное и очень заразное», — отметил доктор Крис Ван Таллекен.

Эксперты подчеркивают, что следующая пандемия, в случае распространения вируса, способна сделать COVID «легкой простудой» в сравнении с ней.

