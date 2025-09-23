Новая комета Lemmon стремительно летит к Земле

Комета Lemmon приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 21 октября

Комета C/2025 A6, известная как Lemmon, готовится к своему величественному появлению в небе над Землей.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 21 октября текущего года комета приблизится к нашей планете на рекордное расстояние менее 90 миллионов километров — это событие станет настоящим подарком для любителей астрономии и простых наблюдателей.

На данный момент комета удалена от Земли примерно на 200 миллионов километров, однако это расстояние быстро сокращается — комета движется к нам со скоростью около пяти миллионов километров в день.

3 октября она будет находиться на расстоянии 150 миллионов километров.

Комета движется в направлении созвездия Большой Медведицы, и ее яркость растет быстрее, чем ожидалось. По прогнозам, в середине октября комета станет видимой в простых оптических приборах, а ее пик яркости ожидается в конце октября и начале ноября, когда она достигнет 2-4-й звездной величины.

В это время комету можно будет увидеть невооруженным глазом после захода Солнца в созвездиях Змеи и Змееносца.

