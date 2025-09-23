Новая комета Lemmon стремительно летит к Земле

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Ее можно будет увидеть невооруженным глазом 21 октября.

Новая комета приблизится к Земле на рекордное расстояние

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комета Lemmon приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 21 октября

Комета C/2025 A6, известная как Lemmon, готовится к своему величественному появлению в небе над Землей.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 21 октября текущего года комета приблизится к нашей планете на рекордное расстояние менее 90 миллионов километров — это событие станет настоящим подарком для любителей астрономии и простых наблюдателей.

На данный момент комета удалена от Земли примерно на 200 миллионов километров, однако это расстояние быстро сокращается — комета движется к нам со скоростью около пяти миллионов километров в день.

3 октября она будет находиться на расстоянии 150 миллионов километров.

Комета движется в направлении созвездия Большой Медведицы, и ее яркость растет быстрее, чем ожидалось. По прогнозам, в середине октября комета станет видимой в простых оптических приборах, а ее пик яркости ожидается в конце октября и начале ноября, когда она достигнет 2-4-й звездной величины.

В это время комету можно будет увидеть невооруженным глазом после захода Солнца в созвездиях Змеи и Змееносца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые из NASA обнаружили более шести тысяч экзопланет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Пасечник: в ЛНР продолжается восстановление после боевых действий
18:23
Мать подсадила девятилетнего ребенка на наркотики в Энгельсе
18:17
От косметики до кофе: что еще смогут выпускать под брендом Aurus
18:10
«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
18:08
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
17:55
Фильм «Красный шелк» держится в пятерке лидеров кинопроката в Китае

Сейчас читают

Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео