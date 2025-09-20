Странные новые миры: ученые из НАСА обнаружили более шести тысяч экзопланет

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Исследователи использовали как наземные, так и космические телескопы.

Сколько всего существует экзопланет

Фото: 5-tv.ru

НАСА: число открытых экзопланет превысило шесть тысяч

Команда ученых из НАСА обнаружила 6007 экзопланет. Для этого исследователи использовали как наземные, так и космические телескопы, среди которых Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). К тому же специалисты получили данные с космической обсерватории «Кеплер», которая завершила свою миссию в 2018 году. Об этом сообщили в журнале Scientific American.

«Куда бы мы ни смотрели, мы находим планеты. Каждый раз, когда мы запускаем новый телескоп и направляем его на звезды, мы обнаруживаем новые планеты, и это невероятно», — отметила ведущий ученый NASA по экзопланетам из Калифорнийского технологического института Джесси Кристиансен.

Если первые экзопланеты были обнаружены благодаря их гравитационному влиянию на свою звезду, то с запуском телескопа «Кеплер» большое количество небесных тел ученые нашли с помощью транзитного метода. Его суть заключается в наблюдении регулярного мерцания звезды, вызванного прохождением планеты между ней и телескопом.

По мнению Кристиансен, в ближайшие несколько лет число открытых экзопланет может вырасти до десяти тысяч. К тому же в 2026 году ожидаются данные с миссии Европейского космического агентства Gaia. Кристиансен подчеркивает, что с запуском в следующем году нового телескопа NASA Nancy Grace Roman Space Telescope, который сможет охватить всю небесную сферу, число экзопланет в течение шести-семи лет может достичь ста тысяч.

По этой причине специалисты агентства заняты переработкой программного обеспечения, так как архив должен быть готов к «приему» десятков тысяч новых постояльцев.

Уточняется, что сейчас ученые планируют не только открывать новые миры, но и изучать уже обнаруженные. Особенно исследователей волнуют вопросы происхождения и эволюции планет, а также наличия на них жизни. Так, флагманская космическая обсерватория НАСА «Джеймс Уэбб» занята не поиском новых планет, а получением сведений об атмосферах и составе уже открытых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые НАСА нашли доказательства существования жизни на Марсе.


