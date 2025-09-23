Мать подсадила девятилетнего ребенка на наркотики в Энгельсе

Жительница Энгельса подсадила на наркотики девятилетнего сына

Жительница Энгельса Саратовской области накачала запрещенными веществами девятилетнего сына и поехала с ним на такси. Водитель заснял путь на видео, ролик оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как ребенок в неадекватном состоянии беспомощно мечется по салону автомобиля, пытаясь выбраться, в то время как его мать игнорирует сына. Женщина абсолютно равнодушно наблюдала за происходящим. Судя по всему, у нее самой разум был одурманен.

Таксист, заметив неладное, попытался остановить мальчика и привести мамашу в чувства, но безрезультатно.

Следственные органы Энгельса возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Ростове-на-Дону мать, вернувшаяся с застолья, чуть не лишила жизни своего ребенка. Женщина употребляла алкоголь, несмотря на то, что принимала несовместимые с ним лекарства.

Она вернулась домой в неадекватном состоянии и с трудом могла спуститься по лестнице с коляской, чуть не перевернув ее: малыш едва не выпал на лестничный пролет.

