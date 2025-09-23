Мать подсадила девятилетнего ребенка на наркотики в Энгельсе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Неладное в поведении мальчика заметил таксист.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Энгельса подсадила на наркотики девятилетнего сына

Жительница Энгельса Саратовской области накачала запрещенными веществами девятилетнего сына и поехала с ним на такси. Водитель заснял путь на видео, ролик оказался в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как ребенок в неадекватном состоянии беспомощно мечется по салону автомобиля, пытаясь выбраться, в то время как его мать игнорирует сына. Женщина абсолютно равнодушно наблюдала за происходящим. Судя по всему, у нее самой разум был одурманен.

Таксист, заметив неладное, попытался остановить мальчика и привести мамашу в чувства, но безрезультатно.

Следственные органы Энгельса возбудили уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Ростове-на-Дону мать, вернувшаяся с застолья, чуть не лишила жизни своего ребенка. Женщина употребляла алкоголь, несмотря на то, что принимала несовместимые с ним лекарства.

Она вернулась домой в неадекватном состоянии и с трудом могла спуститься по лестнице с коляской, чуть не перевернув ее: малыш едва не выпал на лестничный пролет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Пасечник: в ЛНР продолжается восстановление после боевых действий
18:23
Мать подсадила девятилетнего ребенка на наркотики в Энгельсе
18:17
От косметики до кофе: что еще смогут выпускать под брендом Aurus
18:10
«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
18:08
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
17:55
Фильм «Красный шелк» держится в пятерке лидеров кинопроката в Китае

Сейчас читают

Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео