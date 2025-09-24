Лещенко: Рубальская на сцене строила доверительный диалог со зрителями

Поэтессе Ларисе Рубальской исполнилось 80 лет. Ее стихи давно стали частью золотого фонда отечественной эстрады. Они звучалив исполнении Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Татьяны Овсиенко, Иосифа Кобзона, Александра Малинина и многих других артистов. Простота, искренность и легкий юмор — именно за это ее творчество полюбили слушатели, а коллеги неизменно называли Рубальскую автором, умеющим находить путь к сердцу.

«Всех она с ума свела» — Лещенко о работе с Рубальской

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, много лет сотрудничавший с поэтессой, в беседе с «Известиями» подчеркнул, что интерес к ее песням не угасает. По его словам, публика устала от однотипной музыки, построенной по схожим ритмическим схемам. На фоне таких композиций стихи Рубальской звучат особенно выразительно. Ведь они наполнены образами, вызывают воспоминания и создают эмоциональный отклик.

Певец объяснил, что популярность ретро-композиций связана еще и с атмосферой семейных вечеров. Несколько поколений выросли на этих песнях, их они слушали вместе у телевизора. Современные мелодии часто лишены глубины: они сводятся к одному четверостишию и однотипным мотивам.

«И музыка такая, чисто трендовая, которую можно, даже, знаете, спутать с музыкой, которую искусственный интеллект создает», — пояснил Лещенко.

Стихи Рубальской, напротив, сохраняют богатство языка и образность, которые не теряют актуальности. В репертуаре Лещенко было несколько песен на ее слова.

«Это песня, во-первых, „Были юными и счастливыми“ на стихе Марка Минкова — с прекрасными словами. Это ретро-история, очень действенная. Там во дворе у нас жила то ли Нинка, то ли Милка. Всех она с ума свела, все в нее влюбились пылко. Сразу представляешь эту картину…» — рассказал артист.

Отдельным этапом было сотрудничество с народным артистом РСФСР Владимиром Винокуром. Рубальская предложила для дуэта символический образ двуглавого орла, который в итоге превратил концертный номер в маленький спектакль. В этом проявился ее дар видеть необычное в простом и превращать идею в художественный жест, способный удивить публику.

Лещенко отметил, что в текстах Рубальской сохраняется элемент некой доверительности, которой почти нет в современной эстраде.

«Та доверительность, которая существовала в тех старых песнях это словно ты на ушко напеваешь», — пояснил свою позицию Лещенко.

Когда артист выступал в залах на полторы тысячи мест, возникало ощущение близости со зрителем. Масштабные арены и коммерциализация концертной деятельности отняли эту камерность.

По словам Лещенко, поэтесса всегда умела создавать контакт с залом. Она легко читала собственные стихи, делилась историями и выстраивала с публикой диалог. Для этого ей не нужны были декорации или эффектные постановки — достаточно искренности, которая становилась главным художественным приемом.

Детство и юность

Будущая поэтесса родилась в Москве в семье учителя труда и завхоза. Учеба в школе давалась Ларисе не из-за недостатка способностей, а потому что занятия казались ей скучными. Особенно тяжело было выполнять домашние задания. Зато девочка обожала книги: читала их одну за другой и с ранних лет сочиняла рифмы, а затем и более крупные стихотворения. Свое творчество она представляла на смотрах самодеятельности, но хорошие отметки это не приносило.

В итоге из школы Лариса Алексеевна вышла с не самой лестной характеристикой. Поступить в вуз оказалось непросто: первая попытка провалилась. Тогда девушка решила работать и устроилась машинисткой в Литературный институт. Там она проявила себя как надежный и пунктуальный сотрудник, быстро научилась печатать и относилась к делу с полной ответственностью.

Высшее образование Рубальская все-таки получила, став педагогом. Некоторое время она работала в школе и мечтала стать преподавателем, который умеет увлекать и вдохновлять учеников. Но ее вольные взгляды на школьную программу не разделяли старшие коллеги. Так, например, она считала, что в сказке «Морозко» нет ни одного положительного персонажа, кроме собаки.

Карьера и личная жизнь

Сопротивление ее идеям вынудило Рубальскую оставить преподавание. Она пробовала себя в библиотеке и в корректорской работе, а затем всерьез увлеклась японским языком. Освоив его, Лариса Алексеевна стала переводчиком и долгие годы трудилась в московских представительствах японской телекомпании NTV и газеты «Асахи». Но ближе к 40 годам поэтический талант взял верх. Рубальская написала более 600 текстов песен и стихов, выпустила 15 поэтических сборников.

Первого мужа она встретила в 19 лет, когда еще работала машинисткой. По ее признанию, увидев мужчину на лестнице, сразу сказала коллегам, что выбрала себе спутника. На тот момент у Ларисы был жених, которому она обещала верность, но сомнения пересилили. Новый избранник покорил ее литературным вкусом и вниманием, хотя скрыл, что был женат и воспитывал ребенка.

Вскоре Рубальская перенесла серьезную операцию на почках, что стало тяжелым испытанием. К тому же тайна любимого раскрылась. Девушка призналась родителям, что связана с несвободным мужчиной. После развода кавалера они поженились, но брак оказался неудачным.

«Он развелся, мы поженились. Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — вспоминала позже Рубальская.

Супружество длилось четыре года и закончилось окончательным разрывом. Поэтесса узнала, что муж продолжал навещать бывшую жену, которая снова ждала от него ребенка. Угрозы супруга покончить с собой не остановили ее. Лариса Алексеевна ушла, поставив точку в этой истории.

Как признавалась сама Рубальская в интервью Борису Корчевникову, она сомневалась, любила ли вообще первого супруга. Возможно, это было лишь физическое притяжение. Но из горького опыта поэтесса урок не вынесла. Следующий мужчина в ее жизни также оказался связан с бывшей возлюбленной. Лариса Алексеевна понимала, что сердце избранника принадлежит не ей, но все равно надеялась на совместное будущее и свадьбу.

Эти отношения приносили лишь страдания. Поэтесса ревновала, шла на крайности. В одном из эпизодов она пыталась вскрыть замок его квартиры, рассчитывая застать там соперницу. Однако в квартире был только кавалер, который заявил, что больше не хочет ее видеть.

Перелом наступил в 30 лет, когда подруга познакомила Ларису Алексеевну с Давидом Розенблатом, стоматологом. Его все характеризовали как надежного, серьезного, достойного человека. Однако поначалу Рубальская не испытывала к нему интереса: спокойный характер и отсутствие драматичности ее не привлекали. Но она все же согласилась на второе свидание, затем на третье, и постепенно возникла симпатия, переросшая в глубокое чувство.

Розенблат окончательно осознал свои чувства, когда получил письмо от Рубальской, находившейся в отпуске. Вместе с текстом она вложила в конверт рисунок — грустную одинокую девушку. Врач понял ее настроение, немедленно купил билет и отправился к любимой. При встрече он сделал предложение.

Счастье омрачил тяжелый диагноз: Рубальская не могла иметь детей. Но супруг воспринял это спокойно. У него уже была дочь от первого брака, и он не предъявлял жене невыполнимых требований. До 36 лет Лариса Алексеевна все же пыталась забеременеть, но затем направила силы на творчество. Именно муж стал ее поддержкой и вдохновителем, помогал и советами, и организацией дел, фактически выполняя роль продюсера.

Именно Розенблат познакомил ее с композитором Владимиром Мигулей. Их совместная работа принесла первые успехи: песня «Воспоминание», написанная для народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, открыла путь в большую музыку. Вскоре Рубальская стала востребованным автором, лауреатом премий и фестиваля «Песня года».

Смерть любимых и спасение в окружении близких

Давид Розенблат умер в 2009 году после нескольких тяжелых лет болезни. Перенесенный инсульт требовал постоянного ухода, и поэтесса оставила карьеру, посвятив себя заботе о супруге. Пять лет она почти не писала, признаваясь позже, что муза ее покинула. Даже вернувшись к стихам, Рубальская воспринимала творчество, скорее, как ремесло.

«Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю, открыл какие-то способности во мне, заставил меня писать и правильно себя вести в мире шоу-бизнеса», — вспоминала она.

В интервью телеведущей Лере Кудрявцевой она призналась, что влюблена в певца Данилу Прыткова, известного под псевдонимом Niletto, и мечтает спеть с ним дуэтом.

«Мечтаю, что у нас что-то когда-то с ним… Вообще мечтаю о безответной любви», — сказала тогда Рубальская.

По ее словам, такие безответные чувства питают творчество и помогают оставаться в профессии.

