«Отбила охоту на всю жизнь»: Киркоров рассказал, почему бросил курить

Ситуация в аэропорту Барнаула отбила на всю жизнь охоту курить у Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что навсегда расстался с пагубной привычкой. Он больше не курит. Обещание бросить взял с него друг семьи, народный артист РСФСР Евгений Петросян. Юморист переживал за здоровье близкого человека, которого знает с самого рождения.

А скандал в барнаульском аэропорту, когда Киркоров закурил в зале ожидания, стал последней каплей — он понял, что пора завязывать. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

«Я пообещал Евгению Вагановичу, плюс эта ситуация в барнаульском аэропорту у меня просто отбила на всю жизнь охоту курить. И вообще, если стресс, я это заедаю конфетами. Это, конечно, чревато тем, что я могу поправиться, но уж лучше есть конфеты, чем курить. Курить — здоровью вредить, это я точно понял», — заявил Киркоров.

Видео, на котором Филипп Бедросович идет по аэропорту с сигаретой, мгновенно облетело сеть. После успешно проведенного в Барнауле концерта артист снова оказался в опале — его обвиняли в неуважении к «простым смертным», соблюдающим правила и запреты, требовали публичных извинений. По словам исполнителя, он благодарен судьбе: помимо жесткой критики со стороны поклонников и административного штрафа, он получил ценный урок.

«Спасибо этой ситуации в аэропорту, когда я на нервной почве закурил, было нельзя, но я в это время ничего не понимал — где я, что я. Поэтому, слава богу, все, с курением покончили… Они (переживания. — Прим. ред.) всегда бывают, но я как-то нахожу другие пути, чтобы избавиться от стресса», — заключил музыкант.

