«Она переехала»: Волочкова о разрыве отношений с дочерью в день ее 20-летия

Волочкова опровергла слухи о разрыве связи с дочерью Ариадной

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что у нее не было поводов для ссор с дочерью Ариадной, а слухи о разладе в семье не соответствуют действительности. Слова балерины приводит StarHit.ru.

«Я ни с кем не ссорилась! У меня нет повода ссориться с моей дочерью. Абсолютно! Я ее поздравила, естественно, лично. Просто сейчас она живет в Санкт-Петербурге с мужем. Она переехала, чтобы учиться в Высшей школе экономики. Конечно, общаемся», — подчеркнула Волочкова.

Поводом для пересудов стали сообщения о том, что Ариадна не пригласила мать на свою свадьбу в Москве. Тогда Волочкова объяснялась, мол, дочь обсуждала с ней все детали, и артистка устроила ей торжество мечты. Пышная церемония прошла в особняке Мясникова, а позже состоялось венчание в Санкт-Петербурге.

«Мы не ссорились. Причем здесь свадьба московская? Я подарила Арише роскошную дворцовую свадьбу в особняке Мясникова в тронном зале, который она просила у меня. И все прошло прекрасно, великолепно… У нас все прекрасно, все с миром и замечательно», — добавила Волочкова.

Бывшая прима Большого театра также заверила, что в будущем они с дочерью еще соберутся за семейным столом. Она с теплотой вспоминает день рождения Ариадны, называя его самым важным событием своей жизни. По словам артистки, традиция праздновать юбилеи дома сохраняется, и они с дочерью всегда находят время для совместных встреч.

