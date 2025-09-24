«Она переехала»: Волочкова о разрыве отношений с дочерью в день ее 20-летия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Слухи о разладе в семье появились после новостей о том, что Ариадна не пригласила мать на свою свадьбу.

Почему Волочкова поругалась с дочерью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Волочкова опровергла слухи о разрыве связи с дочерью Ариадной

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что у нее не было поводов для ссор с дочерью Ариадной, а слухи о разладе в семье не соответствуют действительности. Слова балерины приводит StarHit.ru.

«Я ни с кем не ссорилась! У меня нет повода ссориться с моей дочерью. Абсолютно! Я ее поздравила, естественно, лично. Просто сейчас она живет в Санкт-Петербурге с мужем. Она переехала, чтобы учиться в Высшей школе экономики. Конечно, общаемся», — подчеркнула Волочкова.

Поводом для пересудов стали сообщения о том, что Ариадна не пригласила мать на свою свадьбу в Москве. Тогда Волочкова объяснялась, мол, дочь обсуждала с ней все детали, и артистка устроила ей торжество мечты. Пышная церемония прошла в особняке Мясникова, а позже состоялось венчание в Санкт-Петербурге.

«Мы не ссорились. Причем здесь свадьба московская? Я подарила Арише роскошную дворцовую свадьбу в особняке Мясникова в тронном зале, который она просила у меня. И все прошло прекрасно, великолепно… У нас все прекрасно, все с миром и замечательно», — добавила Волочкова.

Бывшая прима Большого театра также заверила, что в будущем они с дочерью еще соберутся за семейным столом. Она с теплотой вспоминает день рождения Ариадны, называя его самым важным событием своей жизни. По словам артистки, традиция праздновать юбилеи дома сохраняется, и они с дочерью всегда находят время для совместных встреч.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:38
«Я положил конец семи войнам»: Трамп обвинил ООН в бездействии
0:20
«Она переехала»: Волочкова о разрыве отношений с дочерью в день ее 20-летия
0:15
Зеленский заявил о «хорошем впечатлении» от встречи с Трампом в рамках ГА ООН
0:11
Супруги из США получили разрешение на временное проживание в России
0:00
Собянин: Москва приступает к включению отопления
23:40
Зеленский после провала ВСУ в Купянске пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта

Сейчас читают

Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»
При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео