Мужчина много лет держал в подвале взрослых людей и тратил их деньги

Дарья Орлова
В числе жертв — супружеская пара, за которой злоумышленник был закреплен опекуном, а также двое его бывших возлюбленных.

Донни Рэй Берчфилд-младший, 35-летний житель американского штата Южная Каролина, держал четырех человек в подвале своего дома на протяжении нескольких лет и использовал их деньги для собственных нужд. Об этом сообщает People.

«Он больной человек», — отметил сосед Берчфилда Дэррил Эванс.

В числе жертв оказалась супружеская пара, за которой Рэй был закреплен официальным опекуном, а также две женщины, с которыми у Берчфилда якобы были романтические отношения.

Согласно судебным документам, Донни Берчфилд контролировал почти все аспекты жизни своих жертв: он определял их питание, ограничивал общение, даже следил за пользованием туалетом. Часть пленниц находилась в доме по несколько лет: одна — с 2015 года, другая — с сентября 2024 года. Мужчина также использовал деньги жертв для личных нужд, включая покупки в магазинах и оплату своих долгов.

Подозрения о незаконных действиях возникли, когда в июле в доме Берчфилда обнаружили мертвую женщину. При расследовании выяснилось, что на теле погибшей были следы насилия. После этого полиция выявила и других людей, удерживаемых против их воли.

Берчфилд был арестован и помещен в центр содержания под стражей округа Ланкастер без права на залог. Ему предъявлены обвинения в эксплуатации уязвимых взрослых, незаконном лишении свободы, домашнем насилии и финансовых махинациях. Следствие продолжает изучать обстоятельства дела и ожидает заключения патологоанатома, которое может привести к новым обвинениям.

