Штраф за поцелуй: чем грозит влюбленным демонстрация чувств на проезжей части

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Проявление нежности никто запрещать не собирается, главное при этом — соблюдать правила дорожного движения.

Какой штраф грозит россиянам за поцелуй на дороге

Фото: 5-tv.ru

Поцелуй на проезжей части в России грозит штрафом

Поцелуи на проезжей части могут обернуться для влюбленных привлечением к административной ответственности, сообщает Газета.ru автоюрист Лев Воропаев.

По словам эксперта, за сам факт поцелуя граждан штрафовать не будут, только за нарушение правил дорожного движения.

«Если же пара нарушает правила дорожного движения, например, находится на проезжей части и не переходит ее, то таких граждан могут, как пешеходов, привлечь к административной ответственности», — заявил юрист.

Воропаев уточнил, что, опираясь на статью 12.30 КоАП, если действия нарушителей могут повлечь за собой затруднение движения транспортных средств, то им грозит штраф до одной тысячи рублей.

Кроме того, юрист отметил, что водители, которые целуются за рулем и отвлекаются от дороги, также могут быть привлечены к ответственности, поскольку это может стать причиной аварии. Если видеорегистратор это зафиксирует, то водитель ответит за причиненный ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что за использование эмодзи с намерением оскорбить человека может быть признано судом признаком состава административного правонарушения по статье «Оскорбление».

