Биатлонист Ян Ваня трагически погиб в ДТП в возрасте 19 лет

Чешский биатлонист Ян Ваня трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Об этом сообщает портал Blesk со ссылкой Федерацию биатлона Чехии.

«Ян Ваня сначала посвятил себя биатлону в качестве спортсмена, позже он завершил карьеру и начал тренировать маленьких детей. Недавно он стал членом сервисной команды сборной Чехии и собирался пройти обучение тренерскому делу в Университете Масарика в Брно», — отмечается в сообщении.

По информации издания, трагедия произошла, когда Ваня ехал на велосипеде недалеко от деревни Кроуна в Хрудимском районе. Автомобиль сбил спортсмена прямо на дороге, получил тяжелые травмы. Спасатели незамедлительно оказали первую помощь, однако спасти жизнь юного биатлониста не удалось.

Ранее ушел из жизни чемпион Европы и СССР по боксу Виктор Агеев. Ему было 84 года, уточнили в пресс-службе Федерации бокса России.

В федерации подчеркнули, что уход Виктора Петровича стал большой утратой для всей боксерской семьи. По их словам, он был глубоко порядочным человеком, фанатично преданным своему виду спорта, и все, кто его знал, отзывались о нем с большим уважением. Представители организации отметили, что осознавать его потерю тяжело и горько. Причина смерти спортсмена в официальном сообщении не уточнялась.

