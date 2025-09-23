Биатлонист Ян Ваня трагически погиб в ДТП в возрасте 19 лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

В момент аварии спортсмен ехал на велосипеде.

Как погиб биатлонист Ян Ваня

Фото: x.com/ceskybiatlon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чешский биатлонист Ян Ваня трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет. Об этом сообщает портал Blesk со ссылкой Федерацию биатлона Чехии.

«Ян Ваня сначала посвятил себя биатлону в качестве спортсмена, позже он завершил карьеру и начал тренировать маленьких детей. Недавно он стал членом сервисной команды сборной Чехии и собирался пройти обучение тренерскому делу в Университете Масарика в Брно», — отмечается в сообщении.

По информации издания, трагедия произошла, когда Ваня ехал на велосипеде недалеко от деревни Кроуна в Хрудимском районе. Автомобиль сбил спортсмена прямо на дороге, получил тяжелые травмы. Спасатели незамедлительно оказали первую помощь, однако спасти жизнь юного биатлониста не удалось.

Ранее ушел из жизни чемпион Европы и СССР по боксу Виктор Агеев. Ему было 84 года, уточнили в пресс-службе Федерации бокса России.

В федерации подчеркнули, что уход Виктора Петровича стал большой утратой для всей боксерской семьи. По их словам, он был глубоко порядочным человеком, фанатично преданным своему виду спорта, и все, кто его знал, отзывались о нем с большим уважением. Представители организации отметили, что осознавать его потерю тяжело и горько. Причина смерти спортсмена в официальном сообщении не уточнялась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
Небензя назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом
23:01
Биатлонист Ян Ваня трагически погиб в ДТП в возрасте 19 лет
23:00
«Достигла дна»: звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон скучает по актерской работе
22:48
Визажистка внезапно впала в кому и умерла через два дня после свадьбы
22:42
Мужчина много лет держал в подвале взрослых людей и тратил их деньги
22:33
При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных

Сейчас читают

Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»
«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео