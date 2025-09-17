Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

После завершения карьеры спортсмен занялся тренерской деятельностью.

В каком возрасте умер боксер Виктор Агеев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Чемпион Европы и СССР по боксу Виктор Агеев скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксерской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта. Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — отметили в обращении федерации.

Причина смерти спортсмена не уточнялась.

Виктор Агеев стал победителем двух чемпионатов Европы в 1965 и 1967 годах. Он также был четырехкратным чемпионом СССР. Агеев выступал в весовой категории до 71 килограммов. Завершив карьеру, Агеев занялся тренерской деятельностью. Он подготовил олимпийских призеров Василия Соломина и Виктора Рыбакова, также его подопечными были чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеева избрали президентом Федерации профессионального бокса России. Он состоял в руководстве Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер заслуженный тренер России Леонид Михно.

