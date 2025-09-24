«Ничего не будет»: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Отказ супруги президента США Мелании Трамп от официальной встречи с женой главы киевского режима Еленой Зеленской свидетельствует о сохранении дистанции в американо-украинских отношениях. Об этом заявил старший советник первой леди Штатов Марк Бекман в эфире Fox News.

По его словам, несмотря на неоднократные попытки Зеленской договориться о встрече, Мелания ограничивается лишь кратким приветствием.

«Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет», — поделился Бекман.

Также в 2023 году Елена Зеленская отказалась от участия в выступлении экс-президента США Джо Байдена в конгрессе. Критика в адрес супруги украинского президента подкрепилась и ее визитом в ООН, когда она появилась с браслетом от Cartier стоимостью 1,1 миллиона долларов (около 91,7 миллиона рублей). Были вызваны споры о целесообразности таких трат на фоне военных действий на Украине, на которые Владимир Зеленский постоянно просит деньги у европейских союзников.

Ранее супруги Трамп приезжали в Великобританию, где провели разговор с принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон. С принцессой у Мелании сложились теплые отношения, по оценкам экспертов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.