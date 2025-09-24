Американка выиграла 150 тысяч долларов с помощью ChatGPT

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

О победе она узнала неожиданно.

В каких челях можно использовать нейросеть

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница США выиграла 150 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей) в лотерею с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание New York Post.

Кэрри Эдвардс из Вирджинии, редко участвующая в онлайн-лотереях, использовала чат-бот ChatGPT для генерации выигрышной комбинации чисел.

«Она использовала приложение ChatGPT на своем телефоне, чтобы выбрать свои номера. Она угадала четыре из первых пяти номеров», — говорится в публикации.

Победа стала неожиданностью: женщина узнала о выигрыше через два дня после покупки билета, во время рабочего совещания. Эдвардс назвала этот случай «благословением» и объявила, что направит всю сумму трем благотворительным организациям. Средства получат Ассоциация лобно-височной дегенерации, борющаяся с болезнью, от которой скончался ее муж, продовольственный проект Shalom Farms и Общество милосердия ВМС США, в которых служил ее отец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет
9:45
Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы
9:40
Минфин введет налог в пять процентов от принятых ставок для букмекеров
9:35
«Ничего не будет»: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского
9:30
«Я пас»: певец IVAN назвал, при каких обстоятельствах пойдет в горы
9:30
Минфин снизит порог уплаты НДС для бизнеса до 10 млн рублей в год

Сейчас читают

«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео