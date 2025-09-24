Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы

Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные платформы с искусственным интеллектом — к началу 2026 года доля их использования достигнет почти 30%. Такие данные приводятся в совместном исследовании Yandex B2B Tech и университета ИТМО, с которым ознакомились «Известия».

Согласно исследованию, 17% специалистов уже применяют российские ИИ-инструменты для создания цифровых продуктов, а 11% планируют протестировать или полностью перейти на них в течение года. Еще 10% готовы гибко комбинировать отечественные и зарубежные решения в зависимости от задач проекта.

«Ключевыми преимуществами российских платформ разработчики назвали полную поддержку русского языка (42%) и снижение зависимости от иностранных провайдеров (40%), повышение уровня безопасности данных (27%), а также соответствие локальных требований к безопасной разработке (24%)», — отмечается в отчете.

Практические результаты внедрения демонстрирует пример «Яндекса»: 62% разработчиков компании используют внутренний ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant, который ежемесячно обрабатывает свыше 1,4 миллиона строк кода.

«Основной прирост эффективности зафиксирован в задачах автоматизации тестирования — скорость работы выросла в 2–2,5 раза», — пояснил руководитель платформы Дмитрий Иванов.

Аналогичные инструменты, такие как Kodify от MWS AI, подтверждают конкурентоспособность российских решений.

Тренд усиливается на фоне растущих киберрисков: с начала 2025 года число взломов аккаунтов в нейросетях в России выросло на 90%, а недавняя утечка данных китайского стартапа DeepSeek показала уязвимость зарубежных платформ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.