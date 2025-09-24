Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

У таких нейросетей отмечается ряд преимуществ.

Есть ли преимущества у российских нейросетей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные платформы с искусственным интеллектом — к началу 2026 года доля их использования достигнет почти 30%. Такие данные приводятся в совместном исследовании Yandex B2B Tech и университета ИТМО, с которым ознакомились «Известия».

Согласно исследованию, 17% специалистов уже применяют российские ИИ-инструменты для создания цифровых продуктов, а 11% планируют протестировать или полностью перейти на них в течение года. Еще 10% готовы гибко комбинировать отечественные и зарубежные решения в зависимости от задач проекта.

«Ключевыми преимуществами российских платформ разработчики назвали полную поддержку русского языка (42%) и снижение зависимости от иностранных провайдеров (40%), повышение уровня безопасности данных (27%), а также соответствие локальных требований к безопасной разработке (24%)», — отмечается в отчете.

Практические результаты внедрения демонстрирует пример «Яндекса»: 62% разработчиков компании используют внутренний ИИ-ассистент SourceCraft Code Assistant, который ежемесячно обрабатывает свыше 1,4 миллиона строк кода.

«Основной прирост эффективности зафиксирован в задачах автоматизации тестирования — скорость работы выросла в 2–2,5 раза», — пояснил руководитель платформы Дмитрий Иванов.

Аналогичные инструменты, такие как Kodify от MWS AI, подтверждают конкурентоспособность российских решений.

Тренд усиливается на фоне растущих киберрисков: с начала 2025 года число взломов аккаунтов в нейросетях в России выросло на 90%, а недавняя утечка данных китайского стартапа DeepSeek показала уязвимость зарубежных платформ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:50
Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет
9:45
Российские IT-разработчики активно переходят на отечественные ИИ-платформы
9:40
Минфин введет налог в пять процентов от принятых ставок для букмекеров
9:35
«Ничего не будет»: Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского
9:30
«Я пас»: певец IVAN назвал, при каких обстоятельствах пойдет в горы
9:30
Минфин снизит порог уплаты НДС для бизнеса до 10 млн рублей в год

Сейчас читают

«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Марш энергий: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео