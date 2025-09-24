Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

В день исчезновения девушка уехала с мужчиной.

Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет

Фото: 5-tv.ru

CBS: Найденные в болоте останки американки опознали спустя 50 лет

В США была установлена личность девушки спустя 50 лет после нахождения ее останков на болоте. Жертвой оказалась 21-летняя Марион Винетта Нэгл Маквортер. Как сообщает CBS News.

Останки Маквортера были найдены в 1976 году, когда прогуливающийся по заболоченной местности мужчина заметил череп. Он сообщил об этом властям округа Линн. Позже следователи обнаружили другие части скелета, а также джинсы, поношенное кожаное пальто, ремень с бусинами, два металлических кольца и ботинки.

Прорыв в расследовании наступил после того, как троюродный брат девушки загрузил свой генетический профиль в базу FamilyTreeDNA, что позволило специалистам восстановить генеалогическое древо и выйти на родственников.

«Я была очень удивлена, когда они позвонили. Я была очень рада, что они нашли меня по ДНК», — рассказала 62-летняя Валери Нэгл, младшая сестра погибшей.

Расследование выявило, что в день исчезновения Маквортер договорилась о встрече с тетей, но их планы сорвались. Тетя рассказала, что девушку мог подвезти незнакомец на белом пикапе. Управление шерифа округа Линн продолжает расследование обстоятельств смерти.

