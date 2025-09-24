Социальные обязательства и оборона названы главными статьями бюджета

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Средства также направят на образование, нацпроекты и технологическое развитие.

Приоритеты нового бюджета РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей участников СВО, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности станут приоритетными направлениями федерального бюджета России на 2026–2028 годы. В среду, 24 сентября, Министерство финансов России внесло в правительство проект документа, с материалами которого ознакомились «Известия».

«Нацпроекты в течение шести лет получат более 41 трлн рублей — это почти в 2,6 раза больше, чем в предыдущем периоде», — отмечается в материалах Минфина.

Дополнительно в бюджете заложены средства на достижение национальных целей до 2030 года, обозначенных президентом.

Значительная часть расходов придется на сферу образования. К 2030 году планируется построить 150 новых школ на сумму почти 110 миллиадов рублей. Еще свыше 290 млрд направят на капитальный ремонт действующих учебных заведений, 51 миллиадов — на обновление детских садов и 27 миллиадов — на возведение новых.

Отдельный блок бюджета посвящен технологическому развитию. На достижение лидерства в этой сфере предусмотрено около два триллиона рублей. Из них 118 миллиадов направят на развитие станкостроения, а 88 миллиадов — на совершенствование беспилотных технологий.

