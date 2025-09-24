Штраф за перевозку дошкольников на самокате хотят поднять в два раза

Штрафы для самокатчиков, перевозящих детей-дошкольников, хотят увеличить в два раза. Депутаты считают наказание в пять тысяч рублей слишком мягким и выступают за пересмотр суммы в новом законопроекте. Это, по их мнению, должно остановить рисковых родителей и защитить детей от опасности.

Если самокат арендован, то помимо государственных штрафов наказать нарушителя может и сервис кикшеринга. За езду вдвоем компания может списать с карты клиента до 100 тысяч рублей и заблокировать его аккаунт.

Ранее 5-tv.ru писал, что поцелуи на проезжей части могут обернуться для влюбленных привлечением к административной ответственности. Юрист отметил, что водители, которые целуются за рулем и отвлекаются от дороги, также могут быть привлечены к ответственности, поскольку это может стать причиной аварии. Если видеорегистратор это зафиксирует, то водитель ответит за причиненный ущерб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.