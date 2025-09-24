Минфин введет налог в пять процентов от принятых ставок для букмекеров

Новые меры позволят учитывать прибыль компаний и сделать рынок прозрачнее.
Власти России планируют ввести налог на игорный бизнес в размере пяти процентов от принятых ставок для букмекерских контор. Поправки в Налоговый кодекс предполагается внести в рамках бюджетного пакета, и при их одобрении новые правила вступят в силу с января 2026 года.
Кроме того, для букмекерских компаний будет установлен налог на прибыль по ставке 25 процентов. Сейчас налог на игорный бизнес уплачивается в фиксированном размере, установленном регионом, что не отражает реальные обороты и финансовый результат.
В Минфине отметили, что новые меры позволят учитывать одновременно обороты и прибыль компаний. Это должно сделать рынок более прозрачным, поскольку игорный бизнес традиционно демонстрирует высокие обороты при низкой налоговой отдаче.
Изменения направлены на повышение эффективности налоговой системы и поддержку выполнения государственных обязательств. В частности, средства предполагается направлять на социальные программы, поддержку семей, оборону и безопасность страны.
