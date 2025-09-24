Из-за тайной операции по увеличению груди умерла 14-летняя девочка

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Власти скрывают реальную причину смерти от ее родителей.

Есть ли риски в операциях по увеличению груди

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

The Sun: умерла 14-летняя девочка из-за тайной операции по увеличению груди

Умерла 14-летняя мексиканская школьница Палома Николь Арельяно Эскобедо после тайной операции по увеличению груди. Об этом сообщило издание The Sun.

Подросток скончалась в больнице города Дуранго через неделю после процедуры, однако в официальном свидетельстве о смерти указана отечная декомпрессия головного мозга из-за респираторного заболевания.

«В свидетельстве о смерти была указана ложная формулировка „болезнь“ в попытке скрыть правду», — заявил отец погибшей Карлос Арельяно, обнаруживший шрамы от имплантатов на теле дочери во время похорон.

Он подчеркнул, что медицинские работники выдали документы с необычной скоростью, и потребовал привлечения виновных к ответственности.

Инцидент произошел на фоне другого громкого случая летального исхода после пластической операции. В Бразилии 28-летняя Марилья Менезес Антунес скончалась от внутреннего кровотечения во время липосакции, которую она выбрала в качестве «подарка на день рождения».

«Я взяла ее с собой, чтобы воплотить мечту в реальность, но вместо этого она встретила смерть», — рассказала сестра погибшей.

Вскрытие опровергло версию клиники об остановке сердца, выявив гиповолемический шок из-за прокола органа.

Власти Мексики ведут расследование обстоятельств смерти подростка, которое может привести к ужесточению регулирования индустрии эстетической медицины.

