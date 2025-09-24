Экс-прокурор Молдавии случайно раскрыла секреты Санду

Вероника Драгалин рассказала пранкерам Вовану и Лексусу о царящей при режиме действующего президента страны коррупции.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Пранкеры Вован и Лексус вывели на откровенный разговор экс-прокурора Молдавии

Коррупция процветает в Молдавии под протекцией режима Санду. Об этом заявила экс-прокурор республики Вероника Драгалин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Думая, что беседует с главой Национального антикоррупционного бюро Украины, она признается, что президент Молдавии лично потребовала от нее покинуть пост. Все потому, что Драгалин отказалась по приказу Кишинева преследовать оппозиционных политиков и защищать коррупционеров в правящей партии.

«У нас были определенные громкие, очень конфиденциальные расследования, которые, возможно, ей не очень понравились, потому что некоторые из них касались людей, которые были, связаны с партией PAS или входили в нее. Ей не нравилось, насколько объективным было наше ведомство, в том смысле, что оно не преследовало только политических врагов и не защищало определенных людей. По сути, им нужен был прокурор, который был бы более лоялен к партии PAS», — рассказала главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин.

Так Майя Санду расчищает путь своей партии перед парламентскими выборами, которые состоятся уже 28 сентября. Драгалин беспокоится, что Кишинев может и вовсе распустить антикоррупционное ведомство.

Ранее такой сценарий попытались провернуть на Украине. Летом этого года в Киеве предложили ограничить полномочия НАБУ и САП из-за расследований против Зеленского и его окружения. Но это спровоцировало массовые протесты, и от законопроекта отказались.

