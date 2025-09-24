Сметает все на пути: тайфун «Рагаса» накрыл несколько провинций в Китае

Разрушительный тайфун «Рагаса» проносится по юго-восточной Азии. Удара стихии ожидают сразу в нескольких провинциях Китая. По последней информации, эвакуированы уже более миллиона человек.

При этом в городах региона, которые являются популярными культурными центрами КНР, находятся сотни наших соотечественников. С которыми, из-за перебоев с интернетом, непросто выйти на связь. Но корреспондент «Известий» Леонид Клименчук все же смог получить от них последнюю информацию

Супертайфун «Рагаса» продолжает бушевать в Гонконге. Самодельные подпорки не выдерживают, вода буквально выламывает двери и стекла, уносит людей и за считанные секунды заполняет этажи.

Кадры с побережья Гонконга. Видно, как волны затапливают дороги и набережную, а также бьются о прибрежные дома. Потоки воды сопровождаются шквалистым ветром.

Однако, самый сильный удар стихии пришелся по Тайваню. На кадрах видно, что спасатели держатся друг за друга, чтобы устоять в сильном течении. Это им удается с трудом. За ночь супертайфун почти уничтожил часть острова. Смел машины, вырвал деревья, размыл дороги и заполнил водой первые этажи и без того невысоких зданий.

«Рано утром я слышал пронзительный звук ветра, смесь ветра и дождя. Обычно я сплю крепко, но этой ночью он разбудил меня много раз. Эти деревья были вырваны с корнями. Сила природы, действительно, огромна», — рассказал турист Ли Хань.

Люди прятались от стихии на верхних этажах зданий и ждали помощи.

«Мы вместе с полицейскими и работниками морга сели в небольшой грузовичок и поехали. Честно говоря, если бы мы не выехали заранее, то не успели бы. Потому что на том коротком отрезке пути, где мы ехали, вода была действительно очень высокая. Мне казалось, что мы вот-вот перевернемся, потому что в этом маленьком грузовике сидело так много людей», — рассказала эвакуированная Цай.



«Когда я побежал наверх, было уже поздно, и я едва успел добраться до второго этажа. Вода поднялась мне до груди. Все произошло так быстро. Уровень воды достиг примерно середины между первым и вторым этажами. Все вокруг поднималось и смывалось. У нас совсем не было времени подумать, куда бежать или что делать», — рассказал эвакуированный Ли Чинь-Фу.

Гуанчжоу всего лишь в 100 километрах от Гонконга. Местные власти начали готовиться к приходу тайфуна больше, чем за сутки. Об этом из города рассказывают российские туристы. Им удалось переждать катастрофу в многоэтажном здании.

«Власти объявили режим ЧС первого уровня и ввели так называемую политику „пяти остановок“. С двух часов дня прекратили работу заводы, офисы и рынки. К восьми вечера остановили общественный транспорт. Школы закрыли еще ранее. Мы почувствовали, как город буквально замер», — рассказала туристка Валерия Романова.

Это не первый супертайфун на Тайване. В 2018 году на остров обрушился «Мангкут», который метеорологи оценивают, как более разрушительный. Однако, прогнозы ученых не утешают. Из-за глобальных климатических изменений супертайфунов будет больше, и они станут еще смертоноснее.

«Из-за глобального потепления в атмосфере будет больше влаги, а температура воды также повышается, поэтому можно ожидать, что, как только шторм сформируется, у него будет больше энергии. Соответственно, можно ожидать, что штормы будут становиться еще более интенсивными в будущем. Следует ожидать появления большего числа супертайфунов, которые будут обрушиваться не только на южное побережье Китая, но, возможно, и на другие регионы Азии, — рассказал научный директор Азиатско-Тихоокеанского центра совместных исследований тайфунов Джонни Чан.

Тайфун «Рагаса» уже считается самым сильным в этом году. Сначала он пронесся по отдельным островам на Филиппинах, а затем обрушился на Тайвань. Он вызвал оползни, огромные волны, и привел к эвакуации более миллиона человек на юге Китая.

