«В ЗАГС не рвались»: муж Маши Распутиной прокомментировал их тайную свадьбу

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Пара находится в отношениях 25 лет.

Маша Распутина вышла замуж — подробности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Муж Маши Распутиной об их свадьбе: в ЗАГС мы не рвались

Продюсер Виктор Захаров прокомментировал тайную регистрацию брака с певицей Машей Распутиной после 25 лет сожительства. По его словам, узаконивать отношения они «не рвались». Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

«Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного», — отметил Захаров.

Супруг исполнительницы подчеркнул, что сдержанный формат торжества обусловлен возрастом пары и текущей общественной обстановкой. Церемония прошла в узком кругу без публичной огласки. Гламурную вечеринку закатывать они не захотели, избегая внимания таблоидов.

«Не хочется сейчас пировать. Не то время и не те обстоятельства. Маша тоже отказалась от излишеств», — пояснил он.

В 1990-х годах отношения пары развивались тайно из-за брака Захарова с другой женщиной, тогда пара ограничилась венчанием. У супругов уже есть общая дочь Мария, которой на данный момент 25 лет.

