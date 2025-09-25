Секрет хорошего секса: психолог раскрыла формулу сильного возбуждения

Психолог Михайлова: на возбуждение влияют качественная прелюдия и разговоры

Проблемы при интимной близости чаще всего возникают из-за незнания главных компонентов, которые помогают усилить желание и укрепить связь между партнерами. Подробнее об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Алина Михайлова.

По ее словам, за качественным сексом стоит в первую очередь психологическое состояние участников процесса.

«Для хорошего секса необходимо, чтобы гармонично сочетались возбуждение, эротическое воображение, эмоциональная связь и ощущение безопасности. Каждый из этих компонентов формулы важен для получения удовольствия от полового контакта», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что для усиления возбуждения и многогранного интима важны продуманная прелюдия и разговоры по душам до, во время, а также после секса. Помимо этого, не на последнем месте стоит понимание желаний, триггеров и границ — как своих, так и партнера.

Специалист рекомендовала проводить специальные практики, помогающие улучшить интимную жизнь. Среди них ритуал дыхания «Синхронизация».

«Сядьте лицом друг к другу, соприкоснувшись коленями, закройте глаза и начните слушать дыхание партнера, а затем постарайтесь вдыхать и выдыхать синхронно с ним. Затем откройте глаза и продолжайте дышать, глядя друг на друга. Через несколько минут возникнет мощное возбуждение без прикосновений», — пояснила сексолог.

Также действенной будет техника «Медленная кожа». Она заключается в том, что один партнер в течение десяти минут медленно, не касаясь интимных мест, гладит другого. Это помогает научиться наслаждаться прикосновением как самостоятельной лаской без предлога для следующего шага.

Укрепить эмоциональную связь помогает ритуал «Полчаса касаний». Для его выполнения необходима установка правила — не двигаться к проникновению или оргазму в течение минимум получаса. В этот период партнеры должны лишь ласкать друг друга и целоваться.

«Многие пары отмечают, что такой медленный секс усиливает эмоциональную и физическую связь», — сказала Михайлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в паре пропадает сексуальное влечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.