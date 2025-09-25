Так обучают разведчиков: как заговорить на любом иностранном языке

Разведчица Вавилова: учить иностранный язык нужно, не переводя фразы на русский

Чтобы начать мыслить на любом иностранном языке и заговорить на нем на уровне носителя, нужно учить фразы, не переводя их. Такой совет всем желающим учить новые языки дала российская разведчица-нелегал Елена Вавилова в беседе с 5-tv.ru на съезде твердых предпринимателей Владислава Бермуды.

Именно по такому принципу и обучают разведчиков — это позволяет быстро начать говорить, отмечает Вавилова. При этом важно учить именно те выражения, которые используют сами носители. Например, для фразы «Я пошел гулять в парк» в английском языке есть много разных конструкций. Если выучить эти выражения, то будет гораздо легче начать общаться с тем, для кого данный язык — родной.

«Очень важно начать именно думать на языке. То есть использовать те конструкции, которые для языка характерны», — объясняет Вавилова.

Еще важный момент — это, естественно, практика. Без нее никуда. Чем мы чаще повторяем и слушаем себя, тем лучше, говорит Вавилова.

Кроме того, чтобы почувствовать себя носителям, стоит внедрить привычки, присущие тем или иным народам. Например, чтобы лучше произносить звуки на английском, стоит начать больше и хорошо улыбаться в речи.

Интересная особенность: если вы знаете итальянский или французский, то сами захотите начать жестикулировать как носители.

«Для нас (разведчиков — Прим. ред.) роль, которую мы играли, означала, что мы должны были из языка перейти уже в ментальность. А ментальность — это манера поведения. Быть более уверенными — значит быть как американцы: улыбаться, не бояться собственного впечатления, скажем так. Ведь что отличает нас от американцев? Боязнь быть непонятым или боязнь оценки», — говорит разведчица.

Вавилова отметила, что во время изучения языка они старались искоренить в себе «русскую» привычку искать одобрение окружающих и воспитывали в себе самоуверенность, что было довольно нелегко.

«Американский язык очень утвердительный, очень оптимистичный. Даже на вопрос: „Как дела?“ любой американец всегда скажет: „Все классно!“, даже если что-то у них в жизни случилось. Это их маска, это проецирует их успех. Успех для американца — знак качества в обществе», — говорит Вавилова.

