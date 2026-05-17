Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Среди пораженных целей — беспилотники в небе над Москвой, Кубанью и Крымом.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 17 мая

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Дроны сбиты в период с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая. Цели поражены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только на подлете к столице сбили 130 вражеских беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников над Севастополем и в акватории Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы региона, военные продолжают отражать атаки ВСУ: в районе Кара-Кобы был уничтожен дрон с крупным зарядом взрывчатки. К счастью, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Тем не менее, инцидент не обошелся без последствий. Фрагменты сбитого БПЛА упали на высоковольтную линию, что привело к перебоям с электроснабжением в городе. Как уточнил Развожаев, восстановительные работы начнутся сразу после отмены воздушной тревоги.

Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
Сейчас читают

