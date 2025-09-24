Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 миллионов рублей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 50 0

Ранее мошенники лишили исполнительницу квартиры.

Чем закончилась история Ларисы Долиной с мошенничеством

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Суд в Йошкар-Оле взыскал с жительницы Казани Варвары Южаниной 14,9 миллиона рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сказано в судебных документах, с которым ознакомился 5-tv.ru.

Дело связано с хищением более 300 миллионов рублей у исполнительницы. Суд установил, что банковская карта Южаниной использовалась злоумышленниками для вывода средств со счетов Долиной. Сначала женщина утверждала, что потеряла карту и телефон, но доказательств этого не представила. Позднее признала, что сознательно передала карту неизвестным за вознаграждение в десять тысяч рублей, зная о преступном мотиве.

С ответчицы взыскали 13 миллионов рублей как неосновательное обогащение и около 1,9 миллиона рублей в качестве процентов. Она является одним из десяти фигурантов дела, общая сумма взысканий по которому составляет около 54 миллионов рублей.

По данным следствия, в апреле–июле 2024 года мошенники вывели у Долиной 175,1 миллиона рублей и лишили ее квартиры стоимостью 138 миллионов. Общий ущерб певицы превысил 317,6 миллиона. К счастью, в ходе судебных разбирательств Долина смогла восстановить свои права на жилье.

Ранее 5-tv.ru писал о новых деталях дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.

