Суд смягчил приговор нарисовавшим пентаграмму на двери военкора Трушнина

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 27 0

Злоумышленники воспользовались отсутствием журналиста дома.

Фото: © РИА Новости/Андрей Старостин

Московский городской суд частично смягчил наказание фигурантам дела о вандализме у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Светлане Агибаловой и Владиславу Ремневу окончательно назначено лишение свободы по три года и три месяца каждому в колонии общего режима, стало известно 5-tv.ru.

Ранее, 23 июня, Щербинский районный суд приговорил их к 3,5 года колонии по статьям о вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Инцидент произошел 18 октября 2023 года. Возле двери квартиры Трушнина злоумышленники нарисовали пентаграмму с изображением свиной головы и расставили свечи. Они воспользовались отсутствием военкора, он находился в командировке. В тот же день подозреваемые были задержаны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Трушина нацелен киевский режим, который готовил на него продуманное покушение.

