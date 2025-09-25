«Она становится мужчиной»: в какой момент женский организм может сам «поменять» пол

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Эта участь ждет каждую.

Во время менопаузы женщина становится биохимически больше похожа на мужчину

Во время менопаузы или постменопаузы женщина становится биохимически больше похожа на мужчину. Такое заявление сделал ученый-биохимик Александр Ходос в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съезде твердых предпринимателей Владислава Бермуды.

«У меня плохая новость: когда женщина входит в период менопаузы или постменопаузы, она биохимически, в общем-то, становится мужчиной», — говорит ученый.

Но есть и хорошая новость: у женщин есть возможность прожить за одну жизнь сразу в двух полах, подбадривает специалист.

«Женщина — гораздо более сложное с точки зрения биологии и биохимии существо. Мы, мужнины, гораздо более примитивны», — отмечает Ходос.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые выяснили, в каком возрасте наступает старость. В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Анализ биологических маркеров выявил, что в 44 года происходят значительные изменения в сердечно-сосудистой системе и метаболизме. Второй критический период — 60 лет.

