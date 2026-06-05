Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетнего Артема

У мальчика врожденная патология коры головного мозга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел».
У четырехлетнего Артема из Самары врожденная патология коры головного мозга. Из-за этого его мучают постоянные приступы, развитие ребенка замедлено.
Артему требуется сложное обследование, а затем операция стоимостью два с половиной миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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