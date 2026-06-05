Выходной или сокращенный день: как россияне будут работать 11 июня 2026 года

Все ли смогут в это день уйти домой из офиса пораньше?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россиян ждет сокращенный рабочий день 11 июня 2026
В России 11 июня — рабочий день. Однако он является предпраздничным. В связи с чем сотрудникам, работающим на пятидневке, удастся уйти домой пораньше. Об этом пишет URA.RU.
В 2026 году 12 июня выпадет на пятницу, поэтому россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с 8 по 11 июня. При этом в четверг сотрудники, работающие по стандартному графику 5/2, смогут уйти домой пораньше.
В соответствии с Трудовым кодексом, в предпраздничные дни, то есть такие, как 11 июня, длительность рабочей смены автоматически сокращается на час. Полноценно насладиться отдыхом россияне смогут три дня подряд — с 12 по 14 июня включительно. На работу нужно будет выходить 15 июня, в понедельник.
Другой вопрос, который волнует россиян, — выгодно ли брать отпуск в июне. Эксперты сходятся во мнении, что лучше всего для длительного отдыха выбирать те месяцы, где есть 23 рабочих дня. С этой точки зрения июнь не подходит: в нем 21 рабочий день. Несмотря на это, к существенным финансовым потерям отпуск в первый месяц лета не приведет.
В следующий раз короткая рабочая неделя ожидается лишь через четыре месяца — в ноябре. Благодаря празднованию Дня народного единства россияне также смогут отдохнуть на один день подольше.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мурманск вошел в топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России в 2026 году.
В мае в пятерку лидеров входил Кисловодск, но в июне его вытеснил Мурманск благодаря комфортным погодным условиям: с конца мая там установился полярный день до конца июля, солнце не пересекает горизонт, обеспечивая теплую и ясную погоду.
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