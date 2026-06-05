Перемирие между ЦАХАЛ и «Хезболлой» не продержалось и суток

Эфирная новость 21 0

Единственным условием завершения конфликта остается полный вывод израильских войск с ливанской территории.

Фото, видео: Reuters/Claudia Greco; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перемирие между Израилем и Ливаном не продержалось и суток. А по сути — даже и не начиналось. Накануне Госдеп США объявил, что при американском посредничестве стороны договорились о полноценном прекращении огня. Однако практически сразу лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не собирается брать на себя никаких обязательств о прекращении сопротивления силам ЦАХАЛ. Одновременно бойцы запустили сразу три ракеты по северу Израиля.

При этом предлагаемый соглашением уход отрядов «Хезболлы» с юга Ливана Касем приравнял к капитуляции и подчеркнул, что единственным условием мира остается полный вывод израильских войск с ливанской территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия разрешения конфликта с США. По его словам, урегулирование невозможно без учета ситуации в Ливане: боевые действия должны прекратиться одновременно на всех направлениях, иначе достичь устойчивого перемирия не удастся. «Война прекратится либо и в Иране, и в Ливане, либо не прекратится вовсе», — подчеркнул министр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Креативная индустрия растет: как Россия сотрудничает с Индией, Китаем и Сербией в киноиндустрии
9:57
«Вопрос ребром»: Лавров о выборе Армении между Евросоюзом и ЕАЭС
9:45
Перемирие между ЦАХАЛ и «Хезболлой» не продержалось и суток
9:41
В результате взрыва гранаты в пригороде Раменского погибли два человека
9:34
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетнего Артема
9:28
Беременную девушку задушили на востоке Москвы

Сейчас читают

На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео