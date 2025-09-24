Драконов сменят кресты: замок Пугачевой предложили передать православной церкви

Александра Якимчук
Особняк певицы насчитывает шесть этажей.

Отдадут ли замок Пугачевой РПЦ

Фото: www.globallookpress.com/Gennadii Usoev

Депутат Иванов предложил передать замок Пугачевой православной церкви

Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь предложили передать православной церкви. Такую инициативу выдвинул депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов в интервью изданию NEWS.ru.

Чтобы идея Иванова была претворена в жизнь, необходимо полностью изменить архитектурный облик строения. Готические башни заменить на купола, а скульптуры драконов на кресты и другую символику РПЦ.

Реконструкция особняка позволит разместить в нем не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и даже социальный центр.

Строили замок звезд семь лет, въехали в него знаменитости в 2011 году. По данным СМИ, площадь земельного участка составляет 21,2 тысячи квадратных метров. В нем есть библиотека, зимний сад и спортивный комплекс с бассейном. Дом состоит из шести этажей, общая площадь которых равна 1867 квадратных метров, не считая других построек на территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галкин задолжал более 500 тысяч рублей за свет в доме в Грязи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан в РФ иноагентом.

Драконов сменят кресты: замок Пугачевой предложили передать православной церкви
