Другие Вселенные существуют? Ученые о возникновении загадочного сигнала

Daily Mail: ученые зафиксировали сигнал, который мог быть из другой Вселенной

Ученые из КНР предложили революционное объяснение загадочному гравитационно-волновому сигналу GW190521, зарегистрированному в 2019 году. Такая теория может стать первым доказательством существования других Вселенных. Об этом пишет Daily Mail.

Основной версией происхождения волны называют случайное столкновение двух черных дыр, которые прошли рядом и захватили друг друга гравитацией. Однако в отличие от типичных пересечений сингулярностей, этот резкий всплеск длился менее 0,1 секунды.

Согласно теории авторов работы под руководством физика Ци Лая, сигнал мог возникнуть при коллапсе червоточины (своего рода туннеле между двумя точками в пространстве-времени. — Прим. ред.), образовавшейся в результате слияния черных дыр в параллельной Вселенной.

Хотя основная интерпретация события как столкновения черных дыр в рамках нашей Вселенной остается приоритетной, исследователи подчеркивают, что различия в точности моделей недостаточно значительны для однозначных выводов. Проверка гипотезы потребует анализа новых событий, подобных недавно зафиксированному слиянию GW231123 (это самое мощное столкновение двух черных дыр, зафиксированное с помощью гравитационных волн, которое произошло 23 ноября 2023 года. — Прим. ред.).

Если версия китайских ученых подтвердится, то она станет первым свидетельством существования других Вселенных.

