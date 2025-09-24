Выбрались из запертой комнаты: двум мальчикам удалось сбежать от похитителей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Злоумышленники попросили одного из них раздеться.

Двум мальчикам удалось сбежать от похитителей в США

Фото: 5-tv.ru

People: Двум мальчикам удалось сбежать от похитителей в США

Двое мальчиков сбежали от похитителей в Новом Орлеане, США. Они были заперты в комнате, но смогли выбить дверь. Об этом сообщило издание People.

По информации СМИ, дети были похищены двумя неизвестными в масках по пути от автобусной остановки домой. Известно, что одному из них было 10 лет.

По словам пострадавшего ребенка, к нему подошли двое, которые достали пистолет, затолкали его в фургон и увезли в заброшенный дом недалеко от места похищения. При этом мужчины заставили раздеться мальчика до трусов для фотосъемки.

Затем они ушли, заперев комнату. В помещении ребенок обнаружил другого пленника. Вместе они выбили дверь и сбежали. Во время побега они встретили отца, который пошел искать не вернувшегося вовремя сына.

На данный момент детям ничего не угрожает. В тот же день одежда и рюкзак мальчика были найдены напротив его дома. Полиция начала расследование инцидента, причины похищения остаются невыясненными.

