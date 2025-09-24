На благо страны: финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» приступили к обучению

В мастерской «Сенеж» собрались финалисты, которые хотят сделать жизнь россиян еще лучше.

Стартовал первый очный модуль обучения финалистов конкурса «Лидеры России. Политика». В мастерской управления «Сенеж» собрались те, кто хотят менять жизнь россиян к лучшему.

В течение года более 100 человек изучат программу, которая дает участникам уникальную возможность: погрузиться в современную политическую среду и проявить свои навыки в области социального управления и законотворческой деятельности.

«Наша с вами общая задача — чтобы вы вышли из программы обучения не только с ростом личностной компетенции, опыта, уверенности в себе, но и вышли как команда. Потому что рядом с вами сейчас такие же талантливые, такие же яркие, амбициозные, перспективные люди. И если помимо собственных знаний вы выйдете еще и с чувством плеча, с пониманием того, что рядом с вами еще почти сотня талантливых людей, на которых вы можете опереться, с которыми вы можете посоветоваться. Каждый из вас станет намного сильнее», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Это уже второй сезон конкурса. На сегодняшний день из числа финалистов и победителей первого двое стали сенаторами, 18 — депутатами Госдумы. Еще 17 человек получили новые должности в иных структурах.

