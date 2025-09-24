От них одни проблемы: эксперт назвал неудачные модели Honda на вторичном рынке

Евгения Алешина
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Автоэксперт Ковалев: Honda Accord с пробегом лучше не покупать

На российском вторичном рынке можно встретить довольно проблемные экземпляры марки Honda. Например, модель Accord. Об этом рассказал автоэксперт Александр Ковалев в беседе с RG.RU.

«С осторожностью стоит подходить к покупке Accord восьмого поколения. У этой машины характерные проблемы: повышенный расход масла, слабое лакокрасочное покрытие и не самая долговечная подвеска», — говорит специалист.

Кроме того, часть таких машин в свое время ввозили в РФ в статусе «распила». Оформить их на учет довольно сложно, и с этим связан дополнительный риск.

Еще одной неудачной моделью марки Ковалев назвал кроссовер Crosstour. Известно, что владельцы этих машин сталкивались с проблемами по подушкам безопасности, двигателю и тормозной системе. Помимо этого, для данной модели сложно найти кузовные детали.

Также проблемной является Honda Fit из-за слабой трансмиссии, подвески и сбоев катушек зажигания. Среди надежных моделей Honda автоэксперт назвал CR-V или Civic.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи. При этом среди крупнейших закупщиков Москва занимает лишь 12-е место. В частности, российские компании за восемь месяцев ввезли наибольшее количество автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 литра на сумму 449,9 миллиона долларов и дизельные модели объемом 1,5–2,5 литра на 126,8 миллиона. Меньшие партии составили бензиновые авто объемом 1–1,5 литра (34,2 миллиона) и до одного литра (6,7 миллиона).

От них одни проблемы: эксперт назвал неудачные модели Honda на вторичном рынке
