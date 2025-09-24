Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 16

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 40 0

Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Сколько пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Она указала, что двое пострадавших погибли на месте. Еще девять человек были госпитализированы в местную больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, и их планируется перевести в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое пострадавших получили помощь амбулаторно.

Кроме того, в Туапсе в районную больницу госпитализировали два человека в состоянии средней тяжести, один из которых — несовершеннолетний.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, больницы работают в штатном режиме», — сообщила Минькова в своем Telegram-канале.

Также несколько зданий получили повреждения. Мэр Новороссийска призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В городе введен режим ЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Пушистый фитнес-тренер: помогут ли похудеть ежедневные прогулки с собакой
20:39
Кошмар наяву: последствия обрушившегося на Китай супертайфуна «Рагаса»
20:29
Просто игра: мошенники получали доступ к счетам в банках через подростков
20:18
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 16
19:56
Взрыв произошел в отделении почты в Петербурге
19:45
Бойцовская собака напала на 14-летнюю девочку в Омске

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео