Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск увеличилось до 16

Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Она указала, что двое пострадавших погибли на месте. Еще девять человек были госпитализированы в местную больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, и их планируется перевести в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое пострадавших получили помощь амбулаторно.

Кроме того, в Туапсе в районную больницу госпитализировали два человека в состоянии средней тяжести, один из которых — несовершеннолетний.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, больницы работают в штатном режиме», — сообщила Минькова в своем Telegram-канале.

Также несколько зданий получили повреждения. Мэр Новороссийска призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В городе введен режим ЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.