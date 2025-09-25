Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky

Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky

Певица Рианна родила третьего ребенка от своего возлюбленного — рэпера A$AP Rocky. О рождении девочки Рокки Айриш стало известно 25 сентября из социальных сетей знаменитости.

Имя девочке пара, кажется, решила дать в честь отца — Рокки Айриш Майерс (Рокки — часть сценического псевдонима рэпера, а Майерс — настоящая фамилия. — Прим. ред.). Малютка появилась на свет 13 сентября, однако певица решила поделиться радостной новостью только сейчас. Рокки стала третьем ребенком 37-летней певицы и 36-летнего рэпера.

В своем блоге исполнительница выложила несколько нежных постов с новорожденной дочуркой. На фото одного из них Рокки обхватила палец своей мамы и мило улыбается.

Творческая пара уже воспитывает двое сыновей: Риза, родившийся в 2022 году, и Риот, появившийся на свет в 2023 году.

Примечательно, что певица и рэпер официально не женаты, о чем A$AP Rocky неоднократно с юмором говорил в интервью журналистам. Пара состоит в отношениях с 2020 года.

