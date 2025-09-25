Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Певица и рэпер официально не женаты.

У кого из знаменитостей родился ребенок

Фото: © Getty Images/Cindy Ord / Staff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky

Певица Рианна родила третьего ребенка от своего возлюбленного — рэпера A$AP Rocky. О рождении девочки Рокки Айриш стало известно 25 сентября из социальных сетей знаменитости.

Имя девочке пара, кажется, решила дать в честь отца — Рокки Айриш Майерс (Рокки — часть сценического псевдонима рэпера, а Майерс — настоящая фамилия. — Прим. ред.). Малютка появилась на свет 13 сентября, однако певица решила поделиться радостной новостью только сейчас. Рокки стала третьем ребенком 37-летней певицы и 36-летнего рэпера.

В своем блоге исполнительница выложила несколько нежных постов с новорожденной дочуркой. На фото одного из них Рокки обхватила палец своей мамы и мило улыбается. 

Творческая пара уже воспитывает двое сыновей: Риза, родившийся в 2022 году, и Риот, появившийся на свет в 2023 году.

Примечательно, что певица и рэпер официально не женаты, о чем A$AP Rocky неоднократно с юмором говорил в интервью журналистам. Пара состоит в отношениях с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Тимати решил побаловать свою месячную дочь Эмму золотым браслетом с бриллиантами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
На севере ДНР группировка «Запад» ведет зачистку поселка Кировск
1:12
Снова мама: Рианна родила третьего ребенка от A$AP Rocky
0:58
Залужный: ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте
0:40
Трамп заменил фото Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме
0:20
После тусовки — домой: на чем Пегова передвигается по ночной Москве
0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео