В Дании закрыли аэропорт Ольборга из-за полетов БПЛА

Аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом 24 сентября сообщила полиция Северной Ютландии на своем официальном сайте.

«Полиция присутствует на месте и проводит дальнейшее расследование», — говорится в сообщении.

Накануне воздушное пространство над аэропортом Копенгагена было закрыто из-за полетов беспилотников.

По информации Управления транспортной авиации ВВС, базирующегося на авиабазе Ольборга, два рейса авиакомпаний Norwegian и SAS пришлось перенаправить в Копенгаген из-за инцидента.

В Управлении добавили, что в настоящее время они сконцентрированы на организации безопасного управления воздушным движением. Идет активное сотрудничество с представителями правоохранительных органов для урегулирования ситуации.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала эту ситуацию критически серьезной. Пока остается неизвестным, кто именно стоял за данной атакой.

