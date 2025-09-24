В Сочи ограничили доступ к пляжам на фоне атак БПЛА

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Мэр города обратился к гражданам и туристам с просьбой не терять бдительности и воздержаться от приближения к береговой линии.

Какие ограничения вводятся в регионах России из-за атак БПЛА

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Сочи ограничили доступ к пляжам вплоть до конца первой половины дня четверга, 25 сентября, в целях безопасности после атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба оперативного штаба по Краснодарскому краю.

«В Сочи ограничат доступ к пляжам до конца первой половины дня 25 сентября», —уточняется в публикации ведомства в Telegram-канале.

Мэр Сочи Андрей Прошунин также отметил, что оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию Черного моря при дневном свете на предмет возможных угроз со стороны безэкипажных катеров.

Прошунин подчеркнул, что вопросы безопасности сейчас на первом месте. Он обратился к гражданам и гостям курорта с просьбой не терять бдительности и воздержаться от приближения к береговой линии до конца среды, 24 сентября, и в первой половине четверга, 25 сентября.

Кроме того, выход в море для всех плавательных средств закрывали и в Геленджике из-за угрозы атаки безэкипажных катеров ВСУ.

Украинские беспилотные системы атаковали и центр Новороссийска, из-за чего в городе был введен режим ЧС. Были повреждены семь жилых домов, гостиницы и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Всего в городе пострадали 16 человек, двое погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Анапе объявлена угроза атаки беспилотников украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рейс из Москвы в Петербург задержался после столкновения с другим самолетом
23:52
«Ревнушка моя»: Киркоров закатил Бузовой истерику
23:12
В Сочи ограничили доступ к пляжам на фоне атак БПЛА
23:00
Опасная чашка чая: кому может навредить любимый напиток
22:40
Минобороны РФ показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море
22:40
Смело грызите: сколько можно съедать семечек за раз

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
SHAMAN назвал себя и Екатерину Мизулину парой неразлучников
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео