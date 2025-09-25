Полиция Дании проверяет информацию о появлении новых БПЛА в трех городах страны

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

Неопознанные беспилотники были зафиксированы в Эсбьорге, Сеннерборге и Скридструпе.

Какая страна застала беспилотники

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция Северной Ютландии получила информацию о появлении неопознанных беспилотников в воздушном пространстве городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Дании.

«В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения», — цитирует агентство местную полицию.

Ранее сообщалось, что аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появления БПЛА в воздушном пространстве страны. В полиции эту информацию подтвердили. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов.

Помимо этого, по данным правоохранителей Северной Ютландии, изменения в работе аэропорта Ольборга сказались на мобильности вооруженных сил Дании, поскольку расположенная неподалеку база ВВС страны пользуется взлетно-посадочной полосой и диспетчерской службой воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша возобновила работу КПП на границе с Белоруссией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
«Только интересное музло»: Стас Пьеха рассказал, что слушали в его семье
4:18
Полиция Дании проверяет информацию о появлении новых БПЛА в трех городах страны
4:09
Секрет хорошего секса: психолог раскрыла формулу сильного возбуждения
3:50
Семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на новую выплату в 2026 году
3:31
Грядет шатдаун? Эксперт о реакции Европы на слова Трампа от встречи с Зеленским
3:10
Жители Петербурга жалуются на шумную уборку листьев

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Бойцовская собака напала на 14-летнюю девочку в Омске
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео