Полиция Дании проверяет информацию о появлении новых БПЛА в трех городах страны

Полиция Северной Ютландии получила информацию о появлении неопознанных беспилотников в воздушном пространстве городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Дании.

«В аэропортах датских городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп зафиксированы беспилотники. Мы на месте и проверяем сообщения», — цитирует агентство местную полицию.

Ранее сообщалось, что аэропорт датского города Ольборг закрыли из-за появления БПЛА в воздушном пространстве страны. В полиции эту информацию подтвердили. В настоящее время на месте работают представители правоохранительных органов.

Помимо этого, по данным правоохранителей Северной Ютландии, изменения в работе аэропорта Ольборга сказались на мобильности вооруженных сил Дании, поскольку расположенная неподалеку база ВВС страны пользуется взлетно-посадочной полосой и диспетчерской службой воздушной гавани.

