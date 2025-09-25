Тель-Авив готовит ответ на инцидент с беспилотником, который произошел накануне.

Фото, видео: Tsafrir Abayov./ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израиль готовит серию ударов по Йемену. Она станет возмездием после атаки беспилотника на курортный город Эйлат. Об этом заявил премьер Нетаньяху.

В результате атаки хуситов ранены более 20 израильтян. По какой-то причине система ПВО не успела сработать. И на месте падения дрона могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Угроза новых военных действий на Ближнем Востоке заставила израильтян выйти на массовую акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион. Нетаньяху в очередной раз обвинили в нежелании спасти заложников, которые находятся в плену у ХАМАС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Сергей Лавров встретился с президентом Международного Комитета Красного Креста
6:00
Минометный огонь настиг прятавшихся в подвале боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
На Камчатке женщина скончалась после нападения медведя
5:40
В Приморье в багажнике авто обнаружили части тела амурского тигра
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Егора

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
Зеленский выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале
Деньги — не главное: бизнес-коуч дал советы начинающим предпринимателям
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео