Израиль намерен атаковать Йемен
Тель-Авив готовит ответ на инцидент с беспилотником, который произошел накануне.
Фото, видео: Tsafrir Abayov./ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль готовит серию ударов по Йемену. Она станет возмездием после атаки беспилотника на курортный город Эйлат. Об этом заявил премьер Нетаньяху.
В результате атаки хуситов ранены более 20 израильтян. По какой-то причине система ПВО не успела сработать. И на месте падения дрона могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.
Угроза новых военных действий на Ближнем Востоке заставила израильтян выйти на массовую акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион. Нетаньяху в очередной раз обвинили в нежелании спасти заложников, которые находятся в плену у ХАМАС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?