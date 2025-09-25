В Приморье в багажнике авто обнаружили части тела амурского тигра

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Прокуратурой региона возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.

Какую страшную находку обнаружили в Приморском крае

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В Приморском крае на трассе «Раздольное — Хасан» сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в багажнике которого были обнаружены части тела амурского тигра. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба прокуратуры региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ — незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, включенных в Красную книгу России и охраняемых международными соглашениями.

Telegram/ Прокуратура Приморского края /prosecutor_pk

Прокуратура Приморского края взяла расследование этого преступления на особый контроль. Амурские тигры находятся под строгой охраной государства, как исчезающий вид животных на территории России. Их отстрел категорически запрещен, а уничтожение является серьезным преступлением и строго карается по закону.

 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что тигр загрыз дрессировщика на глазах у его жены и маленькой дочери.

