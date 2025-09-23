Тигр загрыз дрессировщика на глазах у его жены и маленькой дочери

Тигр насмерть загрыз дрессировщика Райана Исли на глазах у его жены и маленькой дочери. Это произошло во время шоу в заповеднике Growler Pines в Хьюго, штат Оклахома. Об этом сообщает People.

Шериф округа Чокто Терри Парк уточнил, что трагедия произошла 20 сентября, когда Исли находился в большой клетке вместе с животным.

«Это был большой тигр. Этот конкретный у него был довольно давно», — отметил Парк. По словам полиции, артист потерял сознание еще до приезда скорой помощи.

Исли был известен в кругу любителей экзотических животных. По данным организации PETA, он сотрудничал с Джозефом Мальдонадо, более известным как Джо Экзотик из популярного сериала «Король тигров». Зоозащитники утверждают, что дрессировщик приобретал хищников у другого известного заводчика — Бхагавана «Дока» Антла.

Сам Джо Экзотик, который сейчас отбывает 21-летний срок в тюрьме за попытку организации заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин, отреагировал на гибель коллеги.

«Молитвы за его семью. Райан очень заботился о своих животных! Он любил каждого из этих тигров и был защитником тигров, а также слонов», — написал он в соцсетях.

В Growler Pines назвали Исли «страстным сторонником сохранения дикой природы», подчеркнув его глубокую любовь к большим кошкам.

«Эта трагедия является болезненным напоминанием как о красоте, так и о непредсказуемости мира природы. Райан понимал эти риски — не из-за безрассудства, а из любви», — подчеркивается в заявлении.

Заповедник приостановил экскурсии и встречи с животными до дальнейшего уведомления. После смерти дрессировщика в интернете запустили кампанию GoFundMe для поддержки его семьи, на сегодняшний день собрано более 31 тысяч долларов.

