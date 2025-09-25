Кружки по изучению нейросетей для детей стали популярнее спортивных и музыкальных в России

Цифровые кружки теперь популярнее спорта и музыки. Согласно недавнему опросу, родители российских школьников стали чаще выбирать для детей занятия по программированию и работе с нейросетямм. Расходы на них выросли почти на 40% за год.

Интерес к традиционным секциям — творческим и спортивным — наоборот, снижается. Большинство опрошенных родителей считают, что вложения в цифровые навыки детей принесут долгосрочную выгоду и помогут ребенку построить карьеру в сферах IT или науки.

