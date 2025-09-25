Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» лично раздавал коробки с новым завтраком и общался с фанатами.

Фото: © Getty Images/Paul Morigi

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 24 сентября посетил супермаркет Giant Food в столице США, где представил лимитированную серию завтрака Ovi’s Great Crunch. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Хорошее дело. Важно, что мы отлично проводим время с нашими фанатами прямо сейчас. Моим детям нравятся эти хлопья, это самое главное», — сказал Овечкин.

Новые хлопья с отрубями появились на полках всех 163 магазинов сети в Вашингтоне в честь того, что в прошлом сезоне российский нападающий стал лучшим снайпером в истории НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки. На мероприятии хоккеист не только презентовал продукт, но и угостил детей, помогая им выбирать топпинги и наливать молоко.

Позже спортсмен раздавал коробки с хлопьями и подарочные карты, катил фирменную тележку «Кэпиталз» по торговому залу, а затем пробовал себя в роли кассира, помогая покупателям на кассе.

«Его навыки обслуживания были хорошими. Он начал медленно, но быстро освоился. С кассой получилось так же: стоило найти штрихкод — и его уже было не остановить», — отметил представитель сети Giant Food Джонатан Аронс.

Во время визита в магазин к Овечкину подходили фанаты за автографами и фотографиями. Акция завершилась на улице — капитан «Кэпиталз» поиграл с детьми в хоккей, раздавая советы.

Часть средств от продаж Ovi’s Great Crunch направят в фонд Victory Over Cancer, который поддерживает исследования в области детской онкологии. Это уже вторая коллаборация Овечкина и Giant Food: в 2019 году хлопья Ovi O’s разошлись за несколько дней.

