Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа

На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости
Силы ПВО России перехватили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве с семи утра 26 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.
Глава города также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в один человек получил травмы в результате падения обломков дронов в районе села Кленово Московского округа. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Атака на столичный регион проходила в ночь с 25 на 26 марта. Сбитый беспилотник упал на территорию частного дома. Это спровоцировало возгорание.
Также 25 марта из-за атаки украинскими дронами на Белгородскую область погиб мирный житель. БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, за рулем которого сидел человек. Мужчина скончался до прибытия на место происшествия экстренных служб.
- 26 мар
- Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на Московский регион
- 25 мар
- Силы ПВО уничтожили десять летевших на Москву беспилотников
- 21 мар
- Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников
- 21 мар
- Силы ПВО сбили еще пять беспилотников над Москвой
- 20 мар
- Собянин сообщил о 22-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
- 20 мар
- Система ПВО уничтожила 21 беспилотник на подлете к Москве
- 17 мар
- Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
- 16 мар
- Собянин: силы ПВО сбили 60 дронов на подлете к Москве за сутки
- 16 мар
- За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
- 16 мар
- Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
