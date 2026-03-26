Силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве за два часа

Силы ПВО России перехватили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве с семи утра 26 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

Глава города также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в один человек получил травмы в результате падения обломков дронов в районе села Кленово Московского округа. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Атака на столичный регион проходила в ночь с 25 на 26 марта. Сбитый беспилотник упал на территорию частного дома. Это спровоцировало возгорание.

Также 25 марта из-за атаки украинскими дронами на Белгородскую область погиб мирный житель. БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, за рулем которого сидел человек. Мужчина скончался до прибытия на место происшествия экстренных служб.

